Експерти з Нідерландів повернуться на місце аварії малазійського Боїнга

Про це повідомило міністерство безпеки та юстиції Нідерландів в п'ятницю, 23 січня, передає Deutsche Welle.

"Невелика група представників, що включає співробітників міністерства оборони, в кінці майбутнього тижня повернеться до Харкова. Якщо ситуація у сфері безпеки дозволить, то вони відвідають і місце падіння літака, щоб забрати ще одну невелику партію людських останків", - повідомило міністерство.

Нідерландські експерти в 2014 році року вивезли з України частину уламків літака на експертизу в рамках розслідування.

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Київ і Захід звинувачують проросійських бойовиків в тому, що це вони збили малайзійський лайнер, що прямував рейсом MH17. Москва у свою чергу покладає відповідальність за те, що трапилося, на Київ.

У Харкові вже протягом декількох місяців працює невелика постійна група нідерландських експертів.

Ця група, однак, незабаром повернеться до Нідерландів, оскільки вона не в змозі продовжувати роботу в суворих зимових умовах, заявив представник міністерства безпеки та юстиції Нідерландів в інтерв'ю агентству AFP.

Як відомо, за даними розслідування, проведеного організацією журналістських розслідувань CORRECT! V, пасажирський Боїнг малайзійських авіаліній, збитий влітку 2014 року, зазнав катастрофи від пострілу зенітно-ракетного комплексу "БУК М1", доставленого з російського Курська.