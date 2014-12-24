Оприлюднені нові докази того, що Боїнг-777 збили бойовики (фото)

Йдеться про три якісні фотографії та інтерв’ю зі свідком вибуху і автором цих світлин, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на голландське видання Rtlnieuws.nl.

Всі три фото були зроблені в перші хвилини після катастрофи неподалік від місця, де вона сталася. При цьому перші два знімки були опубліковані раніше у низькій якості, третє фото раніше не публікувалось. Зараз його теж не оприлюднюють.

"Я побіг до балкона, озирнувся, але нічого не побачив, крім білого сліду в повітрі, який і сфотографував. В цей момент я не знав, що це. Я вважав, що це був просто білий слід, що поступово розвіюється та йде з обрію вгору до хмар. Тільки через деякий час стало зрозуміло, що це", - розповів свідок катастрофи, з яким спілкувалися голландські журналісти.

За його словами, фото є непрямими підтвердженнями того, що літак був збитий ракетою з контрольованої бойовиками території.

"Фото - непрямі підтвердження. Немає інших доступних фотографій, що показують, що це "Бук" запустив щось в цій зоні. Поки кожен впевнений у своїй правоті, інших доказів тут немає", - сказав свідок.

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На перших двох знімках можна побачити вертикальний струмінь, який тягнеться від місця, де могла бути запущена ракета. На третій фотографії можна побачити великий чорний шлейф диму, ймовірно, від падіння літака.

Журналісти поспілкувалися з фахівцями в сфері ІТ і визначили, що фото є оригінальними і з ними не проводилося жодних маніпуляцій.

Крім того, в коментарі RTL News колишній командувач ВПС Тео Уокер зазначив, що слід на фото "з високою ймовірністю є слідом запущеної зенітної ракети".

Журналісти також звернулися до спеціалістів компанії Satellite Company Netherlands Geomatics & Earth Oberservation (NEO) з проханням надати супутникові знімки з місця, де ймовірно була випущена ракета.

"На зображеннях перед катастрофою ми бачимо звичайне поле, а після катастрофи – випалену пляму", - зазначили в NEO.

Наразі знімки є частиною розслідування. Свідок, опитаний голландськими журналістами, заявив, що його фото теж додано до матеріалів міжнародної комісії з розслідування катастрофи.