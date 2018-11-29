Українські моряки зазнали у Керченській протоці шести видів нападу та вижили лише дивом - СБУ

Росіяни обстрілювали судна ВМС України ракетами та корабельним озброєнням, а потім вдались до штурму.

Українські військовослужбовці Військово-морських сил Збройних сил України в районі Керченської протоки зазнали 6 видів нападу.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник голови Служби безпеки України Олег Фролов повідомив на брифінгу в Києві.

«Українські кораблі стали мішенню для російських вояків зухвало відпрацьовувати свої навички застосування різних видів озброєнь. Фактично, українські військовослужбовці вижили дивом, адже зазнали 6 різних видів нападу», - заявив він.

Фролов зазначив, що український буксир "Яни Капу" було протаранено російським кораблем «Дон», відбулось також бойове застосування 2 ракет російським багатоцільовим винищувачем Су-30, бойове застосування 2 ракет російським розвідувально-ударним гелікоптером Ка-52.

Крім того, росіяни застосували великокаліберне корабельне озброєння - вогонь вівся по рубці, де знаходилися моряки.

Також вони вдалися до штурму українських кораблів російським спецназом із застосуванням фізичного насильства до українських моряків.

За його словами, шостий вид насильства триває зараз – «це фізичний та психологічний тиск і незаконний арешт всіх 24 наших військових, а також відмова допуску та приховування інформації про стан здоров'я трьох українських військовополонених, які дістали поранення в результаті збройного російського нападу».

Нагадаємо, 25 листопада російська сторона вчинила напад на судна ВМС ЗСУ в Керченській протоці і захопила два українських військових катери та буксир разом з екіпажами. У російському полоні утримуються 24 українських моряки.