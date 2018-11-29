Українські моряки ціною полону і поранень задокументували факт: РФ веде війну проти України - російський журналіст

Українська влада зважилася на дуже правильну провокацію, впевнений представник ЗМІ.

Слово "провокація" щодо рейду трьох українських кораблів з Одеси до Маріуполя через Керченську протоку звучить і в Україні, і в Росії. Між тим у самому цьому слові не закладений тільки негативний сенс. Зокрема, іноді можна спровокувати людей і навіть цілі держави на адекватне сприйняття реальності, якщо ця адекватність втрачена.

Про це пише російський журналіст Семен Новопрудський у виданні "Новое время".

Українська влада зважилася на дуже правильну провокацію.

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"На превеликий жаль, інших способів пояснити Європі і США, що Україна не по своїй волі веде затяжну війну з агресором, загрозливу безпеці Євросоюзу і всього людства (у тому числі — публічним ядерним шантажем), практично не залишилося. Я добре розумію українських критиків Петра Порошенка, які вважають, що за допомогою двох військових катерів і одного буксира він намагається вирішити свої внутрішньополітичні проблеми і залишитися при владі після президентських виборів або (що навряд чи вдасться) без них. І мені просто смішно, коли в тому ж самому Порошенка звинувачують в Росії: Володимир Путін вирішує свої внутрішньополітичні проблеми Україною чотири з половиною роки. Якщо з телеефіру провідних російських загальнонаціональних каналів прибрати Україну, у них тут же зникне мінімум половина мовлення: розповідати про Росію російська машина пропаганди за останні роки відвикла і розучилася. І вже точно не путінській Росії вчити когось правильним виборам чи сміятися над воєнним станом. Росія живе у воєнному стані з обмеженням прав і свобод громадян п'ятий рік, хоча формально ні з ким не воює. Навіть проживаючи всередині трагічних обставин — війни (як Україна) або квазітоталітарної диктатури (Росія), — важливо зберігати здатність оцінювати будь-яку конкретну політичну дію не тільки з позицій сьогоднішнього дня, але і з позицій історії", - пише журналіст.

Українські моряки ціною полону і поранень задокументували факт: Росія веде війну з Україною.

"Ніяких формальних юридичних перешкод для рейду будь-яких українських кораблів, військових або цивільних — з Одеси в Маріуполь немає і бути не може. Військові кораблі України мають абсолютне право ходити з одного українського порту в інший. Але не мають можливості. Якщо досі Росія годувала світ і своє населення нескінченними казками про іхтамнєтов, про російських десантників-відпускників, які заблукали на українській території (чомусь зі зброєю), про добровольців і ополченців, тепер три українських корабля були атаковані прикордонними військами ФСБ Росії. Причому на території, яку вважає російською тільки сама Росія, а українською — весь інший світ. Росія публічно збрехала світові про події в Керченській протоці двічі. Перший раз, коли повідомила, що українські кораблі нібито повернули назад, хоча вони були захоплені разом з екіпажами. І другий — коли російські агентства ближче до ночі 25 листопада стали поширювати фейк про нібито масовий обстріл українськими військовими так званої "ДНР" в помсту за дії російських прикордонників. Причому цю брехню — вперше в історії — спростували навіть офіційні представники "ДНР". Світу пред'явлений наочний, офіційно підтверджений самим агресором доказ того, що саме Росія веде війну з Україною. Що саме Росія, всупереч чинній угоді з Україною від 2003 року, перешкоджає свободі судноплавства в Керченській протоці і Азовському морі. Що саме Росія не дала трьом українським кораблям пройти з одного українського порту в інший. І якби українські моряки загинули, їх вбивцями теж були б офіційні російські військовослужбовці, а не міфічні іхтамнєти", - стверджує Новопрудський.

"Чи означає це, що після керченського рейду обов'язково підуть нові санкції проти Росії? Ні. Але і Європі, і США нагадали: алло, війна триває. Так, є етична проблема. Чи варто ризикувати життям моряків? Чи варто було додатково злити агресора? Але про це легко міркувати країнам, у яких Росія не забрала території, не вбила тисячі громадян. Україна поступається Росії в розмірах, чисельності населення та військовій могутності. Україна, на відміну від Росії, не володіє ядерною зброєю. Тому Україна має мало можливостей нагадати світу про те, якій небезпеці вона піддається вже чотири з половиною роки і хто є головним ініціатором цієї війни. Крім того, це важливе нагадування для самої Росії: віднявши Крим, ви не вирішили проблему власної безпеки — ви стали ще й морськими піратами і злочинцями. Путін розуміє тільки силу. Але ця сила цілком може бути м'якою.

Керченський рейд — насамперед дуже важливий політичний жест України по відношенню до Росії і світу, який показує реальну оптику війни. Що робити, якщо по-іншому не розуміють", - підсумовує Новопрудський.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполя.

У командуванні ВМС наголосили, що про намір здійснити перехід заздалегідь була поінформована російська сторона відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, унаслідок чого він був зруйнований. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Всі 24 моряки, які перебували на суднах, потрапили у полон. Троє з них поранені.

Усі українці були заарештовані так званим "судом" у Криму. Їх обвинувачують у незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК РФ, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років).