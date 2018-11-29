Два колишні співробітники СБУ причетні до захоплення українських суден поблизу Керченської протоки

У Службі безпеки України є відповідна інформація.

У захопленні російськими військовими українських суден в районі Керченської протоки брали участь два колишніх співробітники СБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник голови Служби безпеки України Олег Фролов повідомив на брифінгу в Києві.

«Так, у нас є така інформація, що два колишніх співробітники Служби безпеки України виконують завдання саме по захопленню наших суден. Це правда, ця інформація є», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполя.

У командуванні ВМС наголосили, що про намір здійснити перехід заздалегідь була поінформована російська сторона відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

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Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, унаслідок чого він був зруйнований. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Всі 24 моряки, які перебували на суднах, потрапили у полон. Троє з них поранені. Серед полонених - двоє працівника СБУ.

Усі українці були заарештовані так званим "судом" у Криму. Їх обвинувачують у незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК РФ, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років).