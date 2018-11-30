Іноземцям обмежили в'їзд на тимчасово окуповану територію Донбасу - штаб ООС

Зазначається, що попри це, представники офіційних спостережних місій ООН, ОБСЄ та місії Червоного Хреста матимуть право перетину лінії розмежування.

У зв’язку із введенням на частині території України режиму воєнного стану в'їзд іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окуповану територію України обмежено.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

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У зв’язку із введенням на частині території України особливого правового режиму воєнного стану за рішенням командувача Об’єднаних сил в КПВВ встановлено особливий режим перетину лінії розмежування, який не стосується громадян України.

«Право перетину лінії розмежування матимуть представники офіційних спостережних місій ООН, ОБСЄ та місії Червоного Хреста», - сказано в повідомленні.

«Щодо решти іноземних громадян рішення на пропуск до тимчасово окупованої території України буде прийматись при наявності відповідних документів про постійне проживання на окупованій території або потребу перетину лінії розмежування з гуманітарною метою (похорон, важка хвороба близьких родичів тощо)», - додали в прес-центрі.

Довідка УНІАН. В Україні 28 листопада набрав чинності закон про затвердження указу президента «Про запровадження воєнного стану в Україні» на 30 діб на територіях низки областей, розташованих уздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдавського кордону, а також уздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.