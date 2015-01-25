Порошенко скликав екстрене засідання РНБО (наживо)

Президент України Петро Порошенко скликав екстрене засідання РНБО.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Засідання Ради національної безпеки та оборони України під головуванням президента Петра Порошенка пройде сьогодні, 25 січня, об 11:00.

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Як раніше повідомляв УНІАН, вчора Петро Порошенко дав доручення терміново скликати засідання РНБО у зв'язку з погіршенням ситуації на сході країни.

«Я дав доручення терміново скликати завтра засідання РНБОУ для розробки і впровадження додаткових дієвих кроків у зв'язку зі стрімким погіршенням обстановки на Сході», - зазначив глава держави.

24 січня бойовики почали наступ на Маріуполь із застосуванням систем залпового вогню. В результаті загинули 30 мирних жителів, у тому числі двоє дітей.

Порошенко назвав вбивства мирних громадян в Маріуполі не просто терактом, а злочином проти людяності, підсудним Гаазькому трибуналу.