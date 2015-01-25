Українські військові укріплюють блокпости навколо Маріуполя
11:16, 25 січня 2015Війна
2040 0
Поки передислокації бойовиків «ДНР» чи стягування їхньої техніки ближче до Маріуполя розвідка збройних сил не зафіксувала.
REUTERS
Військові укріплюють блокпости довкола Маріуполя. Сил для відбиття атак супротивника в української армії достатньо. У цьому запевняє прес-офіцер сектору «М» Дмитро Чалий, передає Громадське.
Поки передислокації бойовиків «ДНР» чи стягування їхньої техніки ближче до Маріуполя розвідка збройних сил не зафіксувала.
Читайте такожОприлюднено список загиблих і поранених через обстріл бойовиками Маріуполя
Внаслідок обстрілів Маріуполя з РСЗВ «Град» у суботу 24 січня загинули 30 людей, ще близько 100 поранені.
Також при обстрілі бойовиками блокпостів поблизу Маріуполя у суботу один нацгвардієць загинув, ще троє отримали поранення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter