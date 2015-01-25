ЗМІ: У Луганську "Урал" бойовиків протаранив маршрутку, є поранені (фото)

Сьогодні, 25 січня, о 12:05 в Луганську, в результаті ДТП, вибухнув газовий балон у маршрутці № 107, повідомляє місцевий сайт Lugansk.co.ua.

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За інформацією видання, протаранив маршрутку військовий автомобіль бойовиків "Урал", через що і стався вибух. "Урал" їхав на червоне світло. Багато поранених пасажирів. Пригода сталася на перехресті біля кварталу 50 років Жовтня.