ЗМІ: У Луганську "Урал" бойовиків протаранив маршрутку, є поранені (фото)
14:38, 25 січня 2015Війна
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За інформацією видання, внаслідок ДТП вибухнув газовий балон.
Маршрутка, яка постраждала в ДТП / lugansk.co.ua
Сьогодні, 25 січня, о 12:05 в Луганську, в результаті ДТП, вибухнув газовий балон у маршрутці № 107, повідомляє місцевий сайт Lugansk.co.ua.
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За інформацією видання, протаранив маршрутку військовий автомобіль бойовиків "Урал", через що і стався вибух. "Урал" їхав на червоне світло. Багато поранених пасажирів. Пригода сталася на перехресті біля кварталу 50 років Жовтня.
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