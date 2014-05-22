У Сімферополі вибухнув автомобіль, версія про газовий балон не підтвердилася - ЗМІ

У Сімферополі на вулиці 1-ї Кінної Армії біля будинку 17-б стався вибух в легковому автомобілі Daewoo Nexia, повідомляє ресурс Крым.Реалии.

Як розповіли очевидці, машина збиралася заїхати гіркою в селище компактного проживання кримських татар Фонтани. Цієї миті пролунав виляск, після чого прогримів сильний вибух.

Свідки стверджують, що водія на ім'я Рустем, чий будинок розташований за кілька десятків метрів від місця події, викинуло з автомобіля, проте він зміг самостійно піднятися і побігти в бік будинку. У нього сильні опіки.

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На думку очевидців, характер вибуху вказує на те, що в машині могло бути закладено вибухову речовину.

На щастя, ніхто, крім водія, не постраждав, хоча в декількох метрах перебували чоловіки, недалеко від вибуху гралися діти. Також поруч розташовані гаражі. Власника Daewoo відвезла карета «швидкої допомоги».

Як повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на місцевих слідчих, за фактом вибуху порушено кримінальну справу за статтею про замах на вбивство загальнонебезпечним способом, а також про навмисне пошкодження чужого майна і незаконний обіг вибухових речовин.