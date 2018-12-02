Доба на Донбасі: ворог бив із забороненого озброєння, двох бойовиків ліквідовано

У ході бойових дій 1 грудня жоден український військовослужбовець не постраждав.

Протягом минулої доби, 1 грудня, російсько-окупаційні війська 15 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил на сході України. Противник тричі застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

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Як повідомляється у ранковому зведені штабу ООС, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли позицій ЗСУ в районах населених пунктів Кримське, Піски, Невельське, Мар'їнка, Славне, Тарамчук, Красногорівка, Чермалик, Богданівка, Павлопіль та Лебединське.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм, ворог обстрілював оборонні укріплення ОС поблизу Кримського, Пісків і Невельського.

У ході бойових дій, жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

За даними розвідки, 1 грудня, двох окупантів було знищено та ще одного - поранено.

Як повідомляв УНІАН, контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі перейшли на зимовий час роботи.