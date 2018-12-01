Контрольні пункти в'їзду - виїзду на Донбасі перейшли на зимовий час роботи

З 1 грудня 2018 відбудеться перехід на зимовий час здійснення контрольно-перевірочних та пропускних заходів (з 08.00 до 17.00) в контрольних пунктах в'їзду – виїзду.

Контрольні пункти в'їзду – виїзду (КПВВ) на Донбасі перейшли на зимовий час, повідомили в прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил. Читайте такожЧерез воєнний стан всі безпілотники над військовими об'єктами будуть збивати - Міноборони "З 1 грудня 2018 відбудеться перехід на зимовий час здійснення контрольно-перевірочних та пропускних заходів (з 08.00 до 17.00) в контрольних пунктах в'їзду – виїзду", – йдеться в повідомленні на сторінці штабу в Facebook в п'ятницю. В інформації уточнюється, що перехід здійснюється на КПВВ на автомобільних дорогах: дорожній коридор "Стаханов – Золоте – Гірське – Лисичанськ" - КПВВ "Золотий"; дорожній коридор "Горлівка – Бахмут" - КПВВ "Майорське"; дорожній коридор "Донецьк – Курахове" - КПВВ "Маріїнка"; дорожній коридор "Донецьк - Маріуполь (через Маріуполь)" - КПВВ "Новотроїцьке"; дорожній коридор "Новоазовськ - Покровськ - Талаківка –Маріуполь" - КПВВ "Гнутове" (с. Харчовик); дорожній коридор "Станиця-Луганська - Щастя – Новоайдар" - КПВВ "Станиця Луганська".

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