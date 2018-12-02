Якщо Путін розв'яже повномасштабну війну, то нападе відразу з декількох сторін - волонтер

За словами Мирослава Гая, ступінь мілітаризації анексованого півострова "вже досить серйозна".

Якщо президент Росії Володимир Путін вирішить розв'язати повномасштабну війну проти України, то збройні сили РФ підуть в наступ відразу з декількох сторін.

Таку думку в чаті на "Главреде" висловив волонтер, учасник бойових дій на Донбасі і офіцер запасу ЗСУ Мирослав Гай.

"Чомусь мало хто, крім Генштабу ЗСУ, дивиться на північ України, на кордон Чернігівської області, на кордон з Білорусією, а там у Путіна є плацдарм. У Путіна також є можливість рухатися з Азовського напрямку. Та Крим в даному випадку - це просто один з напрямів. Але там, до речі, у нас все більш-менш захищене, зокрема за рахунок особливостей рельєфу місцевості", - сказав Гай у відповідь на питання про ймовірність наступу РФ на Україну з боку анексованого Криму.

Читайте такожПорошенко назвав чисельність військ РФ біля кордону з Україною та на окупованих теріторіях

За даними волонтера, ступінь мілітаризації Криму на даний момент "вже досить серйозна".

"Зокрема, там були розміщені додаткові батареї ППО, які серйозно перекривають простір, зокрема над Україною. На півострові накопичується військова техніка, створюються військові бази. Судячи за останніми даними, в Криму також проводиться активна мобілізація населення», - зазначив Гай.

Також, за його словами, Росія розпочала розміщення на окупованому півострові тактичної ядерної зброї.

«Крім того, за останніми даними, в Криму вже розміщена і розміщується зараз тактична ядерна зброя РФ", - сказав Гай.

Волонтер вважає, що Крим вже фактично перетворений в гігантську військову базу.

"Відповідно, це загроза для нас", - сказав волонтер.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеса до порту Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одесу, так і не отримавши інформації про можливість проходження через протоку. Окупанти захопили у полон 24 українських військовослужбовця. Троє з них зазнали поранень.

Українців обвинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всіх полонених було заарештовано так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли у московські слідчі ізолятори "Лефортово" та "Матроська тиша".