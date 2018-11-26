"Надо их за***шить, бл**ь. Медведев уже в такой панике орет": з'явився запис переговорів росіян щодо захоплення кораблів ВМС України

Під час виходу з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь по українських.

Опубліковано запис переговорів російських військових, які брали участь у захопленні українських кораблів поблизу Керченської протоки.

Їх оприлюднив Генштаб ЗСУ. ТСН наводить шифрування радіоперехоплення мовою оригіналу.

- Подполковник Шарапов

- Сейчас командира дам, это "Дон"

- Шатохин, да, Михалыч

- Ну, я второй раз навалился, ему разодрал чуть-чуть по корме. Есть мысли, бл*ть, *бошить военные, а не буксир. Они тогда остановятся точно. Военные, маневренные, они начали маневрировать быстро.

- Михалыч, команда от руководства Пограничной службы *бать их так, тараном короче, чтобы нах*й повредить все.

- Это оперативная группа, капитан Басов. Москва уточняет, кто совершил навал?

- ПСКР "Дон"

- В отношении кого?

- А947

- Дайте точки, в которой был совершен навал, и точки, в которой вы сейчас находитесь.

- Первый навал 4456 0 3630 8, время 7:35, второй навал 4456 6 3650 5, время 7:44

- Больше не было навалов?

- Пока нет.

- Ваши координаты?

- 4458 7 30 4

- Надо *башить нах*й, надо их за*башить, бл*ть. Медведев уже в такой панике орет, такое ощущение, что там уже президент контролирует всю эту х*йню.

-Ну я не знаю, я понимаю, попытки есть…

- Бл*ть, в винторулевую куда-нибуль чего-нибудь им зах*ячить. Ты не пытался въ*бать носом?

-Пытались, он не подпускает.

- С «Лафета» пытаешься заливать его?

- Не-а, они у нас это – не фурычат.

- У нас столкновение с "Изумрудом". Серьезное

- Между собой что ли?

- Да.

- Во все сводки попадем.

- Ну и че теперь. Кто скажет, что не снимут с должности?

- Михалыч, смотри, короче… Щас там едут десять пацанов таких с прикольными навыками физической подготовки.

-Угу.

-Они щас верхом ко мне придут, минут наверное через 50, через час.

-Угу.

-Мы же их можем забрать с заветного, откуда-нибудь катерком твоим.

- Нет. Там мелко.

- Шарапов, вам какие команды поступили сейчас, ранее поступали?

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-Выходил на меня Шеин. Я, честно говоря, хотел бы уточнить: блокировать их, он говорил, ну по крайней мере буксир блокировать. Но я вот сейчас сижу, осознаю и думаю: блокировать на север нельзя или на юг выход, на выход из (тервод) нельзя ему?

- На выход.

-На выход? Ух ты… Ну значит будем сейчас развивать ход, догонять, они семь узлов пошли, мы догоняем.

- Михалыч, классно у тебя получилось, видео у тебя ох*ительное, и эмоции у тебя такие неподдельные, уже по телевизору тебя показывают.

-Да ну, ты брось.

-Я тебе серьезно говорю.

-Ты не видел, какие у нас повреждения. П*здец.

-Работаю с буксиром. Буксир остановился. Но люди стоят с пулеметами.

-Все. Буксир остановился. Люди с пулеметами. Так точно.

- Пока все. Я вас понял.

- Керчь, капитан Бас, оперативная группа, подскажите, кто применял оружие по предупредительную стрельбу.

-ПСКР "Изумруд".

- "Изумруд", да.

-Не могу выйти на "Изумруд", там кипишь сильный в эфире. Там эти орут, украинцы, тонут или что там с ними происходит.

-Он что, на поражение что ли? Ничего себе.

-Да, алло. Сейчас, сек.

-Я понял.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада російський прикордонний корабель протаранив буксир Військово-морських сил Збройних сил України.

Кораблі Військово-морських сил ЗСУ у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» і рейдового буксира «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було проінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Однак, як зазначає українська сторона, всупереч Конвенції ООН з морського права і договору між Україною і Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик.

Росія ж заявляє, що українські кораблі «неправомірно» зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ. У ФСБ стверджують, що у них не було заявки на проходження кораблів і до графіка проходження через Керченську протоку їх не було включено.

В командуванні ВМС України заявили, що відповідно до статей 17, 38 Конвенції ООН з морського права та статті 2 Договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, військові кораблі України користуються свободою судноплавства, а тому можуть здійснювати прохід через Керченську протоку у будь-який час за умови дотримання безпеки судноплавства.

Пізніше стало відомо, що під час виходу з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь по українських.

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У ВМС повідомили, що, малий БРК "Бердянськ" і рейдовий буксир "Яни Капу" захоплені і буксируються, а малий БРК "Нікополь" заблокований та слідує у супроводі окупантів.

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