СБУ: Серед бойовиків, які обстріляли Маріуполь, був громадянин Росії

Серед загиблих бойовиків, які обстрілювали Маріуполь, встановлений громадянин Росії за прізвищем Ємельянов, його документи також знайдені і передаються в Київ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко під час засідання Ради національної безпеки і оборони.

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Наливайченко попросив передати інформацію про росіянина через МЗС і ОБСЄ, щоб повідомити його родині в РФ, а також надати світовій спільноті докази присутності російських військових у зоні бойових дій на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, унаслідок обстрілу східних житлових кварталів Маріуполя вранці 24 січня загинули 30 людей, майже 100 були поранені. Обстріл, як визначила спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, вівся з окупованої території.

Президент України Петро Порошенко оголосив 25 січня Днем жалоби в Україні у зв'язку із трагічною загибеллю мирних жителів Маріуполя.