Бойовики планували почати масований наступ 17 січня - президент

Президент України Петро Порошенко заявляє, що терористи планували 17 січня провести масовані наступальні дії на різних напрямках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент сказав під час засідання Ради національної безпеки та оборони України.

«На 17 число планувалися масовані, по різним напрямкам, наступальні дії терористичних сил. Ефективні і злагоджені дії Збройних Сил фактично зупинили їх просування по будь-якому з вказаних напрямків”, - сказав президент.

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Водночас міністр оборони Степан Полторак зазначив, що завдяки продуманим чітким діям керівництва ЗСУ було зірвано плани терористичних угруповань провести наступи. “Вони про це сказали в ефірі: по трьом напрямкам. Вони планували це зробити ще тиждень тому, але завдяки чітким продуманим діям вони на сьогоднішній день не в змозі проводити ті дії в тих напрямках, про які вони казали”, - сказав Полторак.