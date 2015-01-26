Вихідними бойовики намагалися витіснити українську армію з району Пісок - Тимчук

Російсько-терористичні війська продовжують активні дії в зоні конфлікту на Донбасі.

Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

Після ряду невдалих спроб наступу, проводиться масштабне перегрупування російських військ та незаконних збройних формувань. Маневри сил і засобів бойовиків зафіксовані на всіх ділянках зони АТО.

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"23-24 січня підрозділи російсько-терористичних військ намагалися витіснити українські війська в районі н. п. Піски. Силами в кілька груп піхоти загальною чисельністю 350-400 бойовиків, до 25 одиниць бронетехніки, і за підтримки ствольної і реактивної артилерії, противник послідовно атакував позиції українських військ одразу на декількох дільницях", - йдеться у повідомленні.

Отримавши гідну відсіч та відчутні втрати, російський війська змушені були відступити.

З метою зриву наступальних дій противника на ділянці в районі н. п. Станиця Луганська артилерійська група ЗС України завдала попередній вогневий удар по району зосередження ротної тактичної групи російських військ, а також по укріпленням терористів в районі н. п. Миколаївка.