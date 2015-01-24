Могеріні: Ескалація конфлікту на Донбасі призведе до ще більшого погіршення відносин ЄС та Росії

Відповідна заява Могеріні розповсюджена у суботу в Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.

Високий представник зазначила, що обстріл житлових районів Маріуполя з території, яка утримується сепаратистами, "коштував життя, як мінімум, п'ятнадцяти цивільним, багато отримало поранення, невинне населення тероризують". Вона також вказала і на недавні атаки у Донецьку, які "супроводжувалися оголошеннями щодо подальшого наступу з боку підтриманих Росією сепаратистів, які прямо відмовилися дотримуватися режиму припинення вогню".

"Ця подальша ескалація відкритого збройного конфлікту має трагічні наслідки для населення, яке страждає вже занадто довго. Це неминуче призведе до подальшого погіршення відносин між ЄС та Росією. Тому я відкрито закликаю Росію використати свій значний вплив на лідерів сепаратистів та припинити будь-якої форми військову, політичну чи фінансову підтримку", - заявила Могеріні.

Читайте такожМіноборони повідомило про масований наступ бойовиківВисокий представник зазначила, що це зможе "запобігти катастрофічним наслідкам для всіх".

"Ті, хто несе відповідальність за ескалацію, повинні припинити свої ворожі дії та виконувати свої зобов'язання", - наголосила Могеріні.

Як раніше повідомляв УНІАН, сьогодні в Маріуполі бойовики вчинили теракт, жертвами якого стали 27 осіб. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав негайно скликати Раду Безпеки ООН щодо ситуації в Маріуполі.