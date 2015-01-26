Генштаб: 184 військових знаходяться в полоні бойовиків

У полоні бойовиків перебувають 184 українських військовослужбовця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. речника Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов на брифінгу в Києві. «За офіційними даними, 184 військовослужбовця перебувають у полоні», - зазначив він. Читайте такожЗ полону бойовиків звільнили трьох захисників Донецького аеропорту - ЗМІРаніше керівник центру визволення полонених Володимир Рубан заявив, що у полоні бойовиків "ДНР" перебуває 30 українських солдатів.

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