Генштаб: 184 військових знаходяться в полоні бойовиків
10:45, 26 січня 2015Війна
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У полоні бойовиків перебувають 184 українських військовослужбовця.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. речника Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов на брифінгу в Києві.
«За офіційними даними, 184 військовослужбовця перебувають у полоні», - зазначив він.
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