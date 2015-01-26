Кабмін ввів режим НС на Донбасі й режим підвищеної готовності до НС по всій країні

Кабінет міністрів України на виїзному засіданні в Державній службі з надзвичайних ситуацій ухвалив рішення про введення режиму надзвичайної ситуації в Донецькій та Луганській областях і ввів режим підвищеної готовності до надзвичайних ситуацій по всій країні, повідомив у ході засідання прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Читайте такожВоєнний стан обмежить права громадян і унеможливить розвиток економіки держави - Бірюков

«Сьогодні уряд зібрався на окреме засідання уряду. Ми ухвалюємо рішення про створення єдиної централізованої системи координації цивільного захисту України та безпеки українців, - сказав глава уряду. - Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про введення режиму надзвичайної ситуації на територіях Донецької та Луганської областей. Урядом України ухвалено рішення про введення режиму підвищеної готовності на всій території країни. Мета таких рішень - повна координація діяльності всіх органів влади для забезпечення безпеки громадян і цивільного захисту населення».

При цьому глава уряду зазначив, що ухвалені рішення не означають введення воєнного стану в країні. «Прошу не плутати (створення Держкомісії з надзвичайних ситуацій і введення режиму надзвичайної ситуації – УНІАН) це з надзвичайним станом і воєнним станом. Це вводиться рішенням парламенту. Наше рішення спрямовано лише на одне: всі повинні працювати 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Усі служби повинні підпорядковуватися Держкомісії з надзвичайних ситуацій або регіональним комісіям».

Також Яценюк назвав одним із головних завдань регіональних комісій з надзвичайних ситуацій чітке інформування громадян – в усіх організаціях, школах, лікарнях – про стан безпеки, про те, що треба робити в разі надзвичайної ситуації, про те, куди дзвонити та їхати.