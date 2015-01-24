Яценюк просить негайно скликати Раду Безпеки ООН щодо Маріуполя

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив на засіданні оперативного штабу щодо ситуації в Маріуполі, що проходить у МВС України.

«Ми звертаємося до наших західних партнерів і членів Ради Безпеки ООН невідкладно скликати Раду Безпеки ООН, оскільки Росія порушує не тільки Мінські домовленості, але й базові принципи міжнародного права і людяності», – сказав Яценюк.

Читайте такожПочалася евакуація жителів Маріуполя зі східної частини міста до західної - Яценюк«Я тільки-но скликав зустріч послів G-7 і послів країн - членів Ради Безпеки ООН», - сказав Яценюк.

Прем'єр-міністр зазначив, що чекає жорсткої реакції з боку Європейського Союзу стосовно Російської Федерації.