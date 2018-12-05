Бойовики повернули Україні тіло бійця, якого вважали зниклим безвісти
17:22, 05 грудня 2018Війна
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Сергій Проданюк зник після бою під Кримським 29 листопада.
Бойовики віддали українській стороні тіло загиблого бійця / фото УНІАН
На Луганщині після тривалих перемовин збройні формування Російської Федерації, в присутності представників ОБСЄ, передали українській стороні тіло загиблого українського воїна.
Під час проведення процедури опізнання було встановлено, що це тіло солдата Сергія Проданюка, повідомили у штабі операції Об'єднаних сил.
"Сергій Григорович Проданюк вважався зниклим безвісти після бойового зіткнення, що відбулось 29 листопада цього року у районі Кримського", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що військовий загинув, відбиваючи напад ДРГ противника. В ході бою, особисто знищив одного бойовика.
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