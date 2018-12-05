Бойовики повернули Україні тіло бійця, якого вважали зниклим безвісти

Сергій Проданюк зник після бою під Кримським 29 листопада.

На Луганщині після тривалих перемовин збройні формування Російської Федерації, в присутності представників ОБСЄ, передали українській стороні тіло загиблого українського воїна.

Під час проведення процедури опізнання було встановлено, що це тіло солдата Сергія Проданюка, повідомили у штабі операції Об'єднаних сил.

"Сергій Григорович Проданюк вважався зниклим безвісти після бойового зіткнення, що відбулось 29 листопада цього року у районі Кримського", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військовий загинув, відбиваючи напад ДРГ противника. В ході бою, особисто знищив одного бойовика.