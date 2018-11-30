Доба на Донбасі: бойовики поранили одного військового, ще один зник безвісти

Окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, в тому числі зафіксовано 7 випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

29 листопада під час бойових дій на Донбасі один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Окрім того, в ході бойового зіткнення, зник безвісти солдат Сергій Проданюк.

Про це повідомляє прес-центр ООС. Окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, в тому числі зафіксовано 7 випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

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"Так, протягом минулої доби, з мінометів калібру 82 мм, ворог здійснював обстріли позицій в районах населених пунктів Кримське, Луганське, Чермалик, Гнутове та Водяне. По опорних пунктах біля Кримського, Гнутового і хутора Вільного, противник, окрім мінометів, вів вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. По захисниках Красногорівки і Тарамчука окупанти застосовували суто стрілецьку зброю, а неподалік Авдіївки – автоматичні гранатомети. Окрім того, ворожий обстріл із великокаліберних кулеметів та гранатометів зафіксовано у районі Верхньоторецького", - додали у відомстві.

Від початку цієї доби противник вогневої активності не проявляв.

За даними розвідки, трьох окупантів зі складу збройних формувань Російської Федерації минулої доби було знищено.

Раніше бойовики обстріляли пропускний пункт "Майорське" на Донбасі.