Удару по цивільному населенню Маріуполя завдали цілеспрямовано - заступник генсека ООН

Заступник генерального секретаря ООН Джеффрі Фелтман наполягає, що винні у вбивстві мирних жителів у Маріуполі мають постати перед судом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час позачергового засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку.

Фелман відзначив, що Маріуполь знаходиться поза межами території, на якій відбуваються бойові дії.

"Можна зробити висновок про те, що організація, яка запустила ракети в напрямку Маріуполя, цілеспрямовано завдала удару по цивільному населенню, і це є порушенням міжнародного гуманітарного права. Ми повинні надіслати чіткий сигнал: винні мають нести покарання та повинні постати перед судом", - наголосив Фелтман.

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При цьому він звернув увагу, що ватажок бойовиків «ДНР» Олександр Захарченко заявив про відмову брати участь у консультаціях в рамках Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі.

"Це є одностороннім виходом з Мінських угод про припинення вогню і загрозою подальших захоплень території...", - додав Фелтман.

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"Ми безпосередньо закликаємо сепаратистів негайно відмовитися від провокаційних насильницьких дій, дотримуватися норм міжнародного права і виконувати свої обов'язки, а також закликаємо керівництво Російської Федерації використати свій вплив та закликати сепаратистів, щоб вони негайно припинили бойові дії", - наголосив Фелтман, зазначивши, що це буде важливим кроком у зупиненні кровопролиття.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок обстрілу терористами східних житлових кварталів Маріуполя вранці 24 січня загинули 30 осіб, понад 100 були поранені.