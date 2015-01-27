Українські військові знищили близько 10 бойовиків і їх бронетехніку

Про це повідомляє прес-центр оперативного командування «Північ» Збройних сил в соцмережі. «Підрозділи оперативного командування "Північ" продовжують перетворювати військову техніку противника в металобрухт, а особовий склад маркувати "200" і "300". Так, за добу знищено 2 БМП, 1 УРАЛ з АГС-17, 1 БТР, орієнтовно 10 бойовиків знищено, 21 отримали поранення», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинули 9 військових, 29 – поранені«Противник продовжує інтенсивні артилерійські обстріли позицій військ оперативного командування "Північ", нарощує угруповання військ, здійснює перекидання бронетехніки і особового складу, поповнює боєприпаси», - зазначає ОК «Північ».

Найбільш напружена ситуація залишається в районі населених пунктів Станиця Луганська, Щастя, Нижнє, Кримське.

За добу зафіксовано 45 обстрілів позицій військ сектора.