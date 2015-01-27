Українські військові знищили близько 10 бойовиків і їх бронетехніку
Підрозділи оперативного командування «Північ» за добу знищили близько 10 бойовиків, 2 БМП, 1 БТР і 1 УРАЛ з АГС-17.
Про це повідомляє прес-центр оперативного командування «Північ» Збройних сил в соцмережі. «Підрозділи оперативного командування "Північ" продовжують перетворювати військову техніку противника в металобрухт, а особовий склад маркувати "200" і "300". Так, за добу знищено 2 БМП, 1 УРАЛ з АГС-17, 1 БТР, орієнтовно 10 бойовиків знищено, 21 отримали поранення», - йдеться в повідомленні.
Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинули 9 військових, 29 – поранені«Противник продовжує інтенсивні артилерійські обстріли позицій військ оперативного командування "Північ", нарощує угруповання військ, здійснює перекидання бронетехніки і особового складу, поповнює боєприпаси», - зазначає ОК «Північ».
Найбільш напружена ситуація залишається в районі населених пунктів Станиця Луганська, Щастя, Нижнє, Кримське.
За добу зафіксовано 45 обстрілів позицій військ сектора.