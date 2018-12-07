Волонтер назвав єдиний шлях звільнення окупованих районів Донбасу

Блогер зазначив, що путінська ідея створення "Новоросії" є лише частиною загальної стратегії Москви.

Закінчити війну на Донбасі, зберігши при цьому українські території, можна тільки воюючи.

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Таку думку висловив блогер і волонтер Юрій Касьянов чаті на Главреді.

"Закінчити війну і звільнити території можна, тільки воюючи. Жодних інших способів не існує і ніколи не існувало у світовій історії. Крім одного - можна ще здатися, капітулювати, прийняти умови противника. Вибір залишається за нами", - сказав він.

Касьянов зазначив, що путінська ідея створення "Новоросії" є лише частиною загальної стратегії Москви.

"Ідея "російського світу" і ідея створення "Новоросії" - це просто одна з "цеглинок" російської імперської стратегії, спрямованої на відновлення Росії в кордонах 1918 року", - вважає Касьянов.

За його словами, в цій стратегії Україна є "ключовим наріжним каменем".

"Тому ворог хоче, щоб вся Україна стала "Новоросією", щоб тут утвердився поганий "русский мир". І поки ворог не досягне цієї мети, або поки ми не дамо йому по зубах так, що він від цих цілей відмовиться, загроза буде реальною", - попередив він.