Путін може влаштувати "військову прогулянку" до Києва - волонтер

Кораблі НАТО в Чорному морі викликають істеричну реакцію РФ, наголосив волонтер.

Після слабкої реакції світової спільноти на агресію Росії в Грузії, анексії Криму та окупації частини Донбасу, президент РФ Володимир Путін може піти на повномасштабне вторгнення в Україну і "влаштувати військову прогулянку в Київ".

Читайте такожПолторак пояснивши, чому українські моряки не стріляли у відповідь під час атаки росіян

Про це заявив відомий волонтер та блогер Юрій Касьянов під час чату в "Главреді".

"І він це зробить, щойно буде впевнений, що ми не будемо чинити опір", - наголосив він.

Разом з тим він висловив упевненість в тому, що НАТО не збирається воювати з Росією і не буде воювати з нею, навіть якщо вона окупує всю Україну.

"Звичайно, присутність кораблів НАТО в Чорному морі викликає і буде викликати істеричну реакцію Росії, тому що це елементи політичної пропаганди. Але НАТО нам нічим не допоможе ні в Чорному морі, ні на сухопутній території України. Захищати свою свободу і незалежність ми будемо самі", - додав Касьянов.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що Росія має небезпечну кількість кораблів в Чорному морі, що може загрожувати країнам - членам НАТО.