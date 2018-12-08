"Немає війни": у ФСБ РФ заявили, що українських моряків не можна вважати військовополоненими

У ФСБ також додали, що українські моряки отримали поранення не безпосередньо від обстрілу українського катера російським кораблем, а "від осколків зруйнованої обшивки корабля, кульових поранень у них немає".

У російському ФСБ заявили, що українських моряків захоплених у Керченській протоці не можна вважати військовополоненими, "оскільки Україна та РФ не перебувають у стані війни".

Про це на брифінгу заявив начальник слідчого управління ФСБ РФ Михайло Шишов, повідомляє російське агенство ТАСС.

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"Останнім часом українська сторона намагається представити своїх військовослужбовців як військовополонених, проте зазначені українські громадяни звинувачуються в скоєнні кримінального злочину і відповідно до Конвенції про поводження з військовополоненими, підписаної в Женеві 12 серпня 1949 року, не можуть вважатися військовополоненими, оскільки Російська Федерація і Україна не знаходяться в стані воєнного конфлікту або війни ", - заявив він.

Він також заявив, що українські моряки отримали поранення не безпосередньо від обстрілу українського катера російським кораблем, а "від осколків зруйнованої обшивки корабля, кульових поранень у них немає".

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Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін, коментуючи арешт так званим "судом" у Криму українських моряків, заявив, що вони є військовополоненими, тому на них не розповсюджується російське право.

Зазначимо, що стаття 2 Женевської конвенції свідчить: "Крім положень, які виконуються в мирний час, ця Конвенція застосовується в усіх випадках оголошеної війни чи будь-якого іншого збройного конфлікту, що може виникнути між двома чи більше Високими Договірними Сторонами, навіть якщо стан війни не визнаний однією з них. Конвенція також застосовується в усіх випадках часткової або повної окупації території Високої Договірної Сторони, навіть якщо цій окупації не чиниться жодний збройний опір".