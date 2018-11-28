Захоплені українські моряки є військовополоненими, тому на них не розповсюджується російське право - Клімкін

Глава МЗС наголосив, що військовополонені знаходяться під захистом Женевської конвенції 1949 року.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що захоплені російськими військовими українські моряки є військовополоненими, тому на них не розповсюджується російське право.

Про це глава МЗС України повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Фейковий суд в окупованому Криму арештовує усіх наших моряків. Крім посилення політичного тиску на РФ, ми передали усім нашим міжнародним партнерам чітку юридичну позицію: наші моряки є військовополоненими і знаходяться під захистом Женевської конвенції 1949 року. Відтак, на них жодним чином не розповсюджується російське право", - наголосив Клімкін.

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"Українським військовослужбовцям, захопленим у полон РФ, має бути гарантовано надання в належному обсязі медичної допомоги, не чинення на них фізичного та психологічного тиску та забезпечення належної безпеки", - додав глава МЗС.

Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполя.

У командуванні ВМС наголосили, що про намір здійснити перехід заздалегідь була поінформована російська сторона відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, унаслідок чого він був зруйнований. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку. Шестеро українських військовослужбовців поранені, 24 члени екіпажів потрапили у полон. Усі вони заарештовані так званим "судом" у Криму.

Їх звинувачують у незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК РФ, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років).