"Гвоздики" та "Жаби": ОБСЄ зафіксувала в Луганській області артилерію бойовиків

Поблизу села Білого представники СММ виявили дві самохідні гаубиці 2С1 «Гвоздика» і чотири буксирувані гаубиці Д-30 «Жаба».

Спостерігачі місії ОБСЄ на Донбасі 8 грудня зафіксували у західних районах Луганської області, поблизу села Білого, дві самохідні гаубиці 2С1 «Гвоздика» і чотири буксирувані гаубиці Д-30 «Жаба».

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Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

«Того ж дня, за лініями відведення, однак за межами визначених місць зберігання важких озброєнь в тимчасово непідконтрольних уряду України районах місія виявила, що досі бракує п’ятьох танків (чотири Т-64 й одного Т-72) та двох самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм)», - йдеться у повідомленні.

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін заявляє, що такі дії окупаційної адміністрації і збройних формувань Росії вкотре демонструють стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей.