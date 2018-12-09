Ситуація на Донбасі: 11 обстрілів, одного військового поранено

Бойовики продовжують застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Від початку сьогоднішньої доби контрольовані Росією бойовики незаконних збройних формувань на Донбасі здійснили 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил, один військовослужбовець дістав поранення.

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Про це повідомляє прес-центр Об'єднаних сил у Facebook.

"Противник продовжує застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами. Зокрема, ворог відкривав прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях Об'єднаних сил на Луганщині неподалік Новотошківського та хутора Вільного на Попаснянському напрямку. По опорних пунктах наших військ поблизу населених пунктів хутір Вільний, Авдіївка, Тарамчук, Красногорівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

В ході бойових дій сьогодні дістав поранення один військовослужбовець Об'єднаних сил.

"Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - додали в прес-центрі.