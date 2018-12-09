Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

З початку доби окупанти обстріляли позиції українських захисників у районі Гнутово.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу прес-секретар Міністерства оборони України полковник Максим Праута.

За його словами, з початку доби втрат у лавах бійців ВСУ немає.

"З початку поточної доби за станом на 11:00 здійснено один обстріл на Донецькому напрямку. Під ранок, протягом години, з гранатометів, протитанкових гранатометів і стрілецької зброї противник вів вогонь по опорним пунктам ВСУ в районі Гнутово. Наші військові у відповідь вогонь не відкривали. Втрат у лавах Об'єднаних сил з початку доби немає", - сказав прес-секретар.

Він додав, що ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил знаходиться під повним контролем українських військових.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу на Донбасі поранений один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил.

Бойовики 13 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. У трьох випадках противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.