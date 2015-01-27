Стали відомі подробиці знищення "авіації" бойовиків

Про це повідомляє народний депутат Борис Філатов на своїй сторінці у Фейсбуці.

За його словами, "авіацію" знищили "славні реактивщики родом з центральної України" з двох установок "Ураган".

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Філатов повідомляє, що попутно "зачепило" склад з боєприпасами бойовиків.

"Була авіація у элэнэра. Та вся закінчилася", - пише він.

Як повідомляв УНІАН, у зоні АТО в результаті проведеної спеціальної операції знищено авіатехніку бойовиків.

"Це та сама техніка, якої хвалилися бойовики, які розповідали, що у них є авіація, яку вони планували використати проти наших сил, що знаходяться в районі проведення АТО", - повідомив в. о. керівника прес-центру Генштабу Владислав Селезньов.