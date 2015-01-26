Росія активізує бойову авіацію на кордоні з Україною - РНБО

"За даними розвідки, активізувалися дії російської військової авіації поблизу кордонів з Україною. Так, на військовому аеродромі у місті Ростов-на-Дону зафіксовано неодноразові приземлення транспортних літаків "ІЛ-76" з невідомим вантажем", - розповів він.

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Польовий наголосив, що Російська Федерація нарощує бойовий потенціал своїх військово-повітряних сил на території окупованого Криму, незаконно використовуючи аеродромну мережу Збройних сил України, передає Українська правда.

"Реалізуються заходи з розширення системи базування ударно-штурмової авіації. Свідченням цього є посилення російських десантно-штурмових частин вертольотами "МІ-24" та військово-транспортними літаками", - повідомив він.

Польовий зазначив, що раніше, на початку січня, на військовому аеродромі поблизу Джанкоя було розміщено до 50 одиниць російських ударних вертольотів. У складі морської авіації Чорноморського флоту формується окремий полк безпілотних літальних апаратів.

"У ці дні морська авіація Чорноморського флоту РФ проводить навчально-бойові польоти з пуском реактивних снарядів на полігоні Опук, Керчинський півострів. Для забезпечення польотів задіяні всі аеродроми морської авіації, які наразі експлуатуються Чорноморським флотом Росії".