Порошенко: Росія може почати наземну операцію проти України в будь-який момент

Тому, за словами президента, необхідно покращити військову співпрацю країн Заходу з Україною, в тому числі постачання летальної зброї.

Президент України Петро Порошенко не виключає, що РФ може розпочату наземну операцію проти України в будь-який момент.

Про це він заявив в інтерв’ю американському телеканалу Fox News, відео розміщене на сторінці президента у Facebook.

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«Нам треба покращити військову і технічну співпрацю, в тому числі постачання летальної зброї, яка допоможе захистити нашу країну від можливої наземної операції, яку ми не виключаємо, що РФ може розпочати у будь-який момент», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, з 26 листопада на 30 діб запроваджено воєнний стан у 10 областях України, розташованих уздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдавського кордону, а також уздовж узбережжя Чорного та Азовського морів.