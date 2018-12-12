На Донбасі ліквідовано ймовірного вбивцю легендарного бійця АТО (фото)

Саме "Морячок" міг бути вбивцею оперного співака Василя Сліпака.

На Донбасі ліквідували терориста "ДНР" Дениса Єфременка "Морячка" -ймовірного вбивцю оперного співака, українського добровольця Василя Сліпака.

Бойовика знищили 9 грудня, написав у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".

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"Бригада 200-х 9 грудня 2018 року поповнилася черговим бійцем, Єфременко Денис, він же "Морячок". За попередньою інформацією, саме він міг бути вбивцею оперного співака Василя Сліпака ("Міф"). Все буде Україна і перемога за нами!" — йдеться в його повідомленні.

Також офіцер ЗСУ нагадав, що терорист був у "чорному списку" сайту "Миротворець".

Як повідомляв УНІАН, Сліпак був солістом у Паризькій національній опері. Він був активним учасником Помаранчевої революції, з початку революції очолив волонтерський рух і координував у Франції громадські акції, спрямовані на підтримку України.

З 2015 року воював на Донбасі, загинув у червні 2016 року від кулі снайпера поблизу Луганського у Донецькій області.

20 лютого 2017 року президент посмертно присвоїв Сліпаку звання Героя України.