Загибель оперного співака на Донбасі: у Львівській міськраді розповіли деталі майбутнього похорону

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Поминальне богослужіння розпочнеться об 11:00 у львівському Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Звідти похоронна процесія вирушить до Личаківського цвинтаря, де орієнтовно о 12:30 розпочнеться чин похорону. Поховають Василя Сліпака на полі почесних поховань №76.

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Як повідомляв УНІАН, Василь Сліпак загинув сьогодні вранці поблизу сел. Луганське Донецької області.

Василь Сліпак - вихованець Львівської хорової капели «Дударик». Закінчив Львівську консерваторію. Після завершення навчання у Львові працював у Паризькій опері. Впродовж 20 років жив у Франції. Два роки тому пішов добровольцем на Донбас, де воював у складі 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу.