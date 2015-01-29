Вночі бойовики штурмували Малоорлівку
09:25, 29 січня 2015Війна
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Бойовики вночі спробували штурмувати Малоорлівку в Донецькій області.
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.
Як зазначається в повідомленні, «близько третьої години ночі, ворог розпочав штурмові дії в районі Малоорлівки, однак, отримавши гідну відсіч з боку сил АТО, та змушений був відступити».
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