Вночі бойовики штурмували Малоорлівку

09:25, 29 січня 2015
Війна
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Бойовики вночі спробували штурмувати Малоорлівку в Донецькій області.

REUTERS

Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.

Як зазначається в повідомленні, «близько третьої години ночі, ворог розпочав штурмові дії в районі Малоорлівки, однак, отримавши гідну відсіч з боку сил АТО, та змушений був відступити».

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публикацияПрес-центр АТО.
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