Бойовики за добу 103 рази обстріляли позиції сил АТО
09:13, 29 січня 2015Війна
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Протягом минулої доби бойовики 103 рази обстріляли позиції сил Антитерористичної операції.
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр АТО.
Зазначається, що «на луганському напрямку терористи зі стрілецької зброї, артилерії та мінометів вісім разів вели вогонь по Станиці Луганській, а також по Валуйському та Петрівцям. Під час обстрілу цього населеного пункту бойовики застосували стрілецьку зброю і танк».
Читайте такожБойовики припинили йти в наступ під Маріуполем - ІС«На Донецькому напрямку, з ворожих мінометів і артилерії були обстріляні Новоласпа, Опитне, Петровське, Таранчук, Славне та Миколаївка», - повідомили в прес-центрі.
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