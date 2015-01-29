Бойовики за добу 103 рази обстріляли позиції сил АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Зазначається, що «на луганському напрямку терористи зі стрілецької зброї, артилерії та мінометів вісім разів вели вогонь по Станиці Луганській, а також по Валуйському та Петрівцям. Під час обстрілу цього населеного пункту бойовики застосували стрілецьку зброю і танк».

Читайте такожБойовики припинили йти в наступ під Маріуполем - ІС«На Донецькому напрямку, з ворожих мінометів і артилерії були обстріляні Новоласпа, Опитне, Петровське, Таранчук, Славне та Миколаївка», - повідомили в прес-центрі.