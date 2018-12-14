У мережі показали фото знищеного на Донбасі бойовика на прізвисько "Борода"

Обставини загибелі бойовика не уточнюються.

У середу, 12 грудня, на Донеччині ліквідували бойовика "ЛНР" Павла Булгакова на прізвисько "Борода".

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Бойовик був родом з міста Луганська, повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан на сторінці в Facebook.

"200-а бригада 12.12.2018 р., поповнилася черговим бійцем, Булгаков Павло "Борода", Луганськ-Калуга. Обставини вимагають уточнення", - написав офіцер.

Як повідомляв УНІАН, вчора бойовики 22 рази відкривали вогонь по позиціях ВСУ, загинули два українських десантника.