Доба на Донбасі: бойовики 22 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, загинули два українських десантника

За даними української розвідки за минулу добу знищені три бойовики і четверо поранені.

За минулу добу бойовики 22 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, загинули два українських десантника, повідомили в прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

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"За минулу добу російські окупаційні війська 22 рази порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосування озброєння, забороненого мінськими угодами. В результаті бойових дій два українських військових загинули", - йдеться у зведенні на сторінці штабу ООС у соцмережі Фейсбук у п'ятницю вранці.

Зокрема, бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 120 і 82 мм по позиціях Об'єднаних сил біля хутора Вільний, що на Попаснянському напрямку і навколо населених пунктів Водяне, Гнутове на Маріупольському напрямку.

Також незаконні збройні формування вели вогонь з БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил недалеко від населеного пункту Кримське на Луганському напрямку, біля населеного пункту Новгородське, що на Горлівському напрямку, по населених пунктах Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка , Невельське - на Донецькому напрямку.

Також бойовики обстріляли позиції українських військових у населених пунктів Широкине і Водяне на Маріупольському напрямку.

За даними української розвідки за минулу добу три бойовика знищені і четверо поранені.

"Протягом поточної доби ворог двічі відкривав вогонь по позиціях українських військових поблизу населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - додали в штабі.