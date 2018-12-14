"Від війни дах з'їхав": мережу розлютило фото з окупованого Донецька

Журналіст здивувався знімку з окупованого Донецька.

Мережу розлютило фото з окупованого Донецька, на якому зображено авто з наклейкою зі Сталіним й переможним гаслом.

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"Донецьк. Цікаво, звідки вилізли всі ці ***нати? Адже до 2014 не було їх видно. Ніхто так не робив. Від війни у людей дах з'їхав, чи що? Чи приїжджі?", - написав у своєму Twitter журналіст Денис Казанський й опублікував фото.

"Всі вони були на місці", "Так переміг у холодній війні, що совка немає на карті", "Цей олень у клініку приїхав", "Судячи з номерів - дирляндія. А мотив - хочуть переплюнути один одного в **анатизмі", "А це клієнти ветклініки. На сімейну кастрацію приїхали", - пишуть у коментарях.

Раніше житель окупованої Горлівки Донецької області Михайло показав, який вигляд на початку грудня має центральна площа міста.