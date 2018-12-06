Опубліковано свіжі фото спорожнілої Горлівки

Людей на площі порівняно з довоєнною Горлівкою дуже мало.

Житель окупованої Горлівки Донецької області Михайло показав, як на початку грудня виглядає центральна площа міста.

Зафіксовані кадри горлівчанин опублікував у соціальній мережі, передають "Донецкие новости".

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Михайло пише, що опублікував ці кадри "для тих, хто хоче бачити Горлівку велелюдною, як раніше...". "Хто не зрозумів сарказму щодо "багатьох людей". Порівняно з літа 2014-го – їх дуже багато, порівняно з довоєнною Горлівкою – дуже мало. Хто тут жив раніше, це побачив. Тепер і 20-30 осіб на площі Перемоги одночасно – це вже багатолюдно і притягує погляд", – пояснив блогер.

Як повідомляв УНІАН, в окупованій Горлівці почалися звільнення бюджетників, які відмовилися напередодні брати участь у "виборах" ватажка "ДНР".