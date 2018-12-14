Бойовики "ДНР" привели свої сили у повну боєготовність - вже придумали "відмазку"

Раніше "наступ ЗСУ" ввижався і МЗС РФ.

Всі так звані військові частини бойовиків "ДНР" приведені у повну бойову готовність.

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Про це заявив "заступник командувача оперативного командування" окупованих районів Донецької області Едуард Басурін, передають ресурси терористів.

Зазначається, що наразі підрозділи донецьких бойовиків доукомплектовані на 100% особовим складом, забезпечені необхідним озброєнням, технікою та боєприпасами.

Бойовики знайшли "відмазку" цим дія: кажуть, це нібито пов'язано із "загрозою наступальних дій з боку ЗСУ".

Раніше Міністерство закордонних справ РФ слідом за підконтрольними Росії бойовиками на Донбасі оголосило про можливий наступ українських Збройних сил для скасування виборів в Україні.