МЗС Росії ввижається наступ українських військ на Донбасі

Речник російського МЗС переконана, що загострення на Донбасі дасть Порошенку "привід для продовження воєнного стану, аж до можливості скасування президентських виборів".

Міністерство закордонних справ РФ слідом за підконтрольними Росії бойовиками на Донбасі оголосило про можливий наступ українських Збройних сил для скасування виборів в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказала офіційний речник МЗС Росії Марія Захарова.

Зокрема, вона заявила про «активні приготування» до можливих «силових акцій» на Донбасі.

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«Згідно з наявною інформацією, найближчими днями Київ має намір влаштувати збройну провокацію на лінії зіткнення, щоб, скориставшись запровадженням у тому числі в Донецькій і Луганській областях режимом воєнного стану, організувати стрімкий наступ на Маріупольському напрямку з метою захоплення територій Приазов'я, які перебувають під контролем Донецька, і виходу на кордон з Росією», - сказав Захарова.

Вона оголосила, що для цього планується задіяти військове угруповання, яке сформували за останні місяці.

«За задумом київських стратегів, різке загострення ситуації потрібне президенту України Петру Порошенку, потрібне як повітря, щоб спробувати зупинити неухильне зниження рейтингу своєї популярності напередодні виборів. Це різке загострення на Донбасі також дасть йому привід для продовження воєнного стану, аж до можливості скасування президентських виборів», - переконана Захарова.

Напередодні, 12 грудня, представник окупаційної адміністрації в Донецьку Едуард Басурін заявляв, що «отримано докази підготовки українських силовиків до наступу на Маріупольському напрямку».