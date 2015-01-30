Бойовики в районі Маріуполя ведуть обстріл передових позицій сил АТО

В районі Маріуполя бойовики ведуть активні обстріл передових позицій українських військ (район н. п. Павлопіль, Талаківка, Сартана, східні передмістя Маріуполя).

Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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"Обстріли ведуться в основному зі ствольної артилерії та мінометів, рідше включаються РСЗВ. Боєприпаси для своєї артилерії терористи доставляють автотранспортом безпосередньо через кордон з території Росії", - йдеться у повідомленні.

Паралельно за рахунок поставок з РФ створюються запаси боєприпасів у Новоазовську.