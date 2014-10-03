У районі Маріуполя створено систему оборони, Донецький аеропорт - під контролем сил АТО

В районі Маріуполя ситуація стабільна. За допомогою мережі блокпостів, опорних та спостережних пунктів створено систему оборони приморського міста.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

В той же час в районі відмічається діяльність ДРГ та польоти безпілотних літальних апаратів.

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У штабі також зазначили, що Донецький аеродром знаходиться під контролем сил АТО.

"Там проведена часткова ротація особового складу та техніки, створені умови для оборони стратегічного об’єкту", - йдеться у повідомленні.

Ніч на сході України відзначилась обстрілами позицій сил АТО в районі Трьохізбенка, Авдіївка, Тоненьке, Піски, Нікішино, Дебальцево. Український підрозділ в Авдіївці обстріляно із зенітних установок ЗУ-23-2.