В зоні АТО за добу загинули 6 бійців з Чернігова, 16 - поранені

Про це під час засідання сесії Чернігівської міської ради повідомив міський голова Олександр Соколов.

За попередньою інформацією, бій, в якому поніс втрати 13-й окремий мотопіхотний батальйон, стався поблизу Вуглегірська Донецької області.

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У Регіональному медіа-центрі Міністерства оборони відзначили, що в місці дислокації 13-го батальйону зараз ще ведуться бої, тому уточнити будь-яку інформацію дуже складно.

Під час спілкування з журналістами Олександр Соколов закликав представників ЗМІ поки не публікувати ніяких списків, щоб не принести додаткових хвилювань сім'ям. Оскільки були випадки, що після бою телефонували рідним і говорили про зникнення бійця, а потім ці відомості не підтверджувалися.