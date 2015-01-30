В зоні АТО за добу загинули 6 бійців з Чернігова, 16 - поранені
Під час боїв у Донецькій області 29 січня загинуло 6 бійців з Чернігова, 16 отримали поранення, 3 потрапили в полон.
Про це під час засідання сесії Чернігівської міської ради повідомив міський голова Олександр Соколов.
За попередньою інформацією, бій, в якому поніс втрати 13-й окремий мотопіхотний батальйон, стався поблизу Вуглегірська Донецької області.
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У Регіональному медіа-центрі Міністерства оборони відзначили, що в місці дислокації 13-го батальйону зараз ще ведуться бої, тому уточнити будь-яку інформацію дуже складно.
Під час спілкування з журналістами Олександр Соколов закликав представників ЗМІ поки не публікувати ніяких списків, щоб не принести додаткових хвилювань сім'ям. Оскільки були випадки, що після бою телефонували рідним і говорили про зникнення бійця, а потім ці відомості не підтверджувалися.