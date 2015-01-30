Українським військовим в Вуглегірськ направлені резерви і боєприпаси. Йде бій

Про це повідомив спікер АТО Андрій Лисенко. Він пояснив, що "насправді місто не перебуває під контролем бойовиків. За це місто іде бій, йде контрартилерійська боротьба, і наші воїни не збираються полишати своїх позицій". Андрій Лисенко додав, що ситуація постійно змінюється, і заявив, що до Вуглегірська "були доправлені резерви і боєприпаси для того, щоб цей об'єкт не випустити з нашого поля зору".

За його словами, бойовики проводять "передислокацію значних сил у напрямку міст Дебальцеве та Вуглегірськ Донецької області".

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Андрій Лисенко зазначив, що найзапекліші бої відбуваються в районі Вуглегірська. "Бойовики після масованих артилерійських і мінометних ударів неодноразово штурмували блокпости сил АТО в цьому районі. Атаки бойовиків відбивалися, тепер йде контрбатарейна боротьбав районі Вуглегірська", - повідомив він.