РНБО: Дебальцеве знаходиться під контролем українських військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий на брифінгу в Києві.

«Місто Дебальцеве перебуває під контролем ЗСУ, проте регулярно обстрілюється незаконними збройними формуваннями», - сказав він.

Читайте такожУ Вуглегірську не припиняються бої між бойовиками і силами АТО - РНБО

«Інформація про знищення двох українських блокпостів у районі населеного пункту Луганське неподалік Дебальцевого та загибель великої кількості українських військовослужбовців не відповідає дійсності», - наголосив він.