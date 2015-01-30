РНБО: Дебальцеве знаходиться під контролем українських військових
18:19, 30 січня 2015Війна
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Дебальцеве перебуває під контролем Збройних сил України, проте регулярно обстрілюється бойовиками.
Дебальцеве перебуває під контролем ЗСУ / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий на брифінгу в Києві.
«Місто Дебальцеве перебуває під контролем ЗСУ, проте регулярно обстрілюється незаконними збройними формуваннями», - сказав він.
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«Інформація про знищення двох українських блокпостів у районі населеного пункту Луганське неподалік Дебальцевого та загибель великої кількості українських військовослужбовців не відповідає дійсності», - наголосив він.
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